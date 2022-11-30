ПОЛІТИКА НОВИНИУряд та Верховна Рада України можуть ухвалити закон, за яким росію офіційно знову називатимуть московією
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Посол України в ООН пропонує офіційно повернути росії назву "московія"
Фото: ukrinform.ua
Уряд та Верховна Рада України можуть ухвалити закон, за яким росію офіційно знову називатимуть московією. Таке запропонував посол України в ООН Сергій Кислиця.
Він нагадав, що "московія" – це історична назва російських окупантів та агресорів, а "росія" – назва вкрадена.
"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена", – написав Сергій Кислиця у своєму твітері, де розпочав голосування за цю пропозицію.
Переважна більшість читачів її підтримала.
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30 11 2022 09:52 МЕДІА
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