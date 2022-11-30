Посол України в ООН пропонує офіційно повернути росії назву "московія"

Уряд та Верховна Рада України можуть ухвалити закон, за яким росію офіційно знову називатимуть московією

Уряд та Верховна Рада України можуть ухвалити закон, за яким росію офіційно знову називатимуть московією. Таке запропонував посол України в ООН Сергій Кислиця.

Він нагадав, що "московія" – це історична назва російських окупантів та агресорів, а "росія" – назва вкрадена.

"Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче, так і називає. То що нам – Кабміну, Верховній Раді – заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена", – написав Сергій Кислиця у своєму твітері, де розпочав голосування за цю пропозицію.

Переважна більшість читачів її підтримала.