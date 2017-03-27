Посол України висловив протест МЗС Киргизстану через візит депутатів до Криму
Про це Дорошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв’язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша (парламенту – ред.), представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М.А.Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Роз’яснив, що Крим - це Україна, і що існують правила в’їзду/виїзду на або з окупованої території Автономної Республіки Крим. Підкреслив, що порушники будуть притягнуті до кримінальної/адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України", - написав посол.
"Дуже сподіваюсь, що киргизька влада почує і вживе відповідних заходів, хоча, дивлячись на фотокартки в окупованому Криму іншого депутата Жогорку Кенеша – Ірини Карамушкіної, розумію, що чергового візиту в киргизький МЗС не уникнути і що нам ще потрібно докласти багато зусиль, щоб досягти взаєморозуміння з цього питання", - додав Дорошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.
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