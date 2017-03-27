Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Посол України висловив протест МЗС Киргизстану через візит депутатів до Криму

Депутатів закликали поважати суверенітет України
Посол України у Киргизькій Республіці Микола Дорошенко висловив дипломатичний протест Міністерству закордонних справ цієї країни через відвідування киргизькими депутатами тимчасово окупованого Криму.
Посол України висловив протест МЗС Киргизстану через візит депутатів до Криму

Про це Дорошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв’язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша (парламенту – ред.), представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М.А.Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Роз’яснив, що Крим - це Україна, і що існують правила в’їзду/виїзду на або з окупованої території Автономної Республіки Крим. Підкреслив, що порушники будуть притягнуті до кримінальної/адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України", - написав посол.

"Дуже сподіваюсь, що киргизька влада почує і вживе відповідних заходів, хоча, дивлячись на фотокартки в окупованому Криму іншого депутата Жогорку Кенеша – Ірини Карамушкіної, розумію, що чергового візиту в киргизький МЗС не уникнути і що нам ще потрібно докласти багато зусиль, щоб досягти взаєморозуміння з цього питання", - додав Дорошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 03 2017 20:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.