Посол України висловив протест МЗС Киргизстану через візит депутатів до Криму

Посол України у Киргизькій Республіці Микола Дорошенко висловив дипломатичний протест Міністерству закордонних справ цієї країни через відвідування киргизькими депутатами тимчасово окупованого Криму.

Про це Дорошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв’язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша (парламенту – ред.), представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М.А.Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Роз’яснив, що Крим - це Україна, і що існують правила в’їзду/виїзду на або з окупованої території Автономної Республіки Крим. Підкреслив, що порушники будуть притягнуті до кримінальної/адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України", - написав посол.

"Дуже сподіваюсь, що киргизька влада почує і вживе відповідних заходів, хоча, дивлячись на фотокартки в окупованому Криму іншого депутата Жогорку Кенеша – Ірини Карамушкіної, розумію, що чергового візиту в киргизький МЗС не уникнути і що нам ще потрібно докласти багато зусиль, щоб досягти взаєморозуміння з цього питання", - додав Дорошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію "європейських та українських політиків", яка прибула до окупованого Криму. СБУ зазначала, що проаналізує інформацію щодо перебування в Криму політиків з європейських та інших країн. Згодом стали відомі імена гостей. У СБУ повідомили, що українців серед членів делегації, яка відвідала Крим, не було.