ЄС допоможе Україні пережити зиму – Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що урядовці країн ЄС обговорять заходи подальшої допомоги Україні для підготовки до проходження зими в умовах нестачі електроенергії.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Він, путін, продовжує бомбити Україну. путін продовжує свої спроби перетворити Україну на чорну діру – без світла, без електрики, без тепла, – щоб приректи українців на темряву та холод. Тож ми маємо продовжувати нашу підтримку, надавати Україні більше матеріалів для того, аби зустріти цю зиму без електроенергії. Це означає багато речей: від електричних установок до усього, що може бути необхідним, щоб пережити цю зиму без електрики. Це важко собі уявити, але саме це трапляється. Тож сьогодні ми маємо поглянути на війну в Україні з точки зору гуманітарної кризи", – підкреслив він.

Боррель додав, що під час зустрічі міністри розглянуть ситуацію в Україні та в Афганістані, але головна увага під час обговорення буде зосереджена на ситуації в Африці та розвитку відносин між ЄС та Африканським Союзом.

Нагадаємо, що сьогодні рада ЄС ухвалила рішення про включення обходу санкцій до списку кримінальних злочинів.