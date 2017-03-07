Посол Великобританії проситиме уряд спростити візовий режим для України

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф обіцяє переконати свій уряд запровадити "пом'якшений" візовий режим з Україною.

Про це вона сказала під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У нас існує пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України", - заявила Гоф.

Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.

Нагадаємо, що раніше посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.