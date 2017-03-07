ПОЛІТИКА НОВИНИПосол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф обіцяє переконати свій уряд запровадити "пом'якшений" візовий режим з Україною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол Великобританії проситиме уряд спростити візовий режим для України
Великобританія має пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу
Шоу Королівських повітряних сил Фото: EPA
Про це вона сказала під час круглого столу "Аудит зовнішньої політики: Україна – Велика Британія", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У нас існує пом'якшений візовий режим з деякими країнами світу. Я буду переконувати мій уряд застосувати його до України", - заявила Гоф.
Посол додала, що їй необхідно узгодити очікування України від візового режиму з Великою Британією, після чого вона зможе обговорювати деталі з британською владою.
Нагадаємо, що раніше посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.
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