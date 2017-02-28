Посол Великобританії відтиснулася на підтримку ветеранів АТО

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф підтримала естафету #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів антитерористичної операції на Донбасі.

"Ми живемо у часи великих змін, коли кожна країна постає перед численними викликами і Великобританія не є винятком. Але Об'єднане Королівство - глобальний гравець, який неодноразово доводив своє лідерство на світовій арені. Ми гордо приймаємо черговий виклик #22PushUpChallenge від наших колег із посольства Канади", - повідомила у своєму мікроблозі Twitter.

До флешмобу також приєдналися британські інструктори, які навчають українських військових в рамках оборонної співпраці двох країн.

Нагадаємо, акція #Pushupchallenge родом із США: там вирішили привернути увагу до проблем ветеранів, які повертаються додому після війни із посттравматичним синдромом. За статистикою, щодня 22 з них накладають на себе руки. В Україні акцію ініціював блогер Олексій Мочанов. Учасник акції повинен відтиснутися від підлоги 22 рази і передати естафету.В Україні у флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, секретар РНБО Олександр Турчинов, а також низка нардепів і військових.