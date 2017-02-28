ПОЛІТИКА НОВИНИПосол Великобританії в Україні Джудіт Гоф підтримала естафету #22PushUpChallenge на підтримку ветеранів антитерористичної операції на Донбасі.
В Україні у флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, секретар РНБО Олександр Турчинов, а також низка нардепів і військових.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол Великобританії відтиснулася на підтримку ветеранів АТО
Джудіт Гоф разом з британськими інструкторами підтримала флешмоб
Джудіт Гоф. Фото: tabulatv.com.ge
"Ми живемо у часи великих змін, коли кожна країна постає перед численними викликами і Великобританія не є винятком. Але Об'єднане Королівство - глобальний гравець, який неодноразово доводив своє лідерство на світовій арені. Ми гордо приймаємо черговий виклик #22PushUpChallenge від наших колег із посольства Канади", - повідомила у своєму мікроблозі Twitter.
До флешмобу також приєдналися британські інструктори, які навчають українських військових в рамках оборонної співпраці двох країн.Нагадаємо, акція #Pushupchallenge родом із США: там вирішили привернути увагу до проблем ветеранів, які повертаються додому після війни із посттравматичним синдромом. За статистикою, щодня 22 з них накладають на себе руки. В Україні акцію ініціював блогер Олексій Мочанов. Учасник акції повинен відтиснутися від підлоги 22 рази і передати естафету.
В Україні у флешмобі взяли участь начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко, мер Києва Віталій Кличко, начальник ДержНС Микола Чечоткін, секретар РНБО Олександр Турчинов, а також низка нардепів і військових.
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28 02 2017 20:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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