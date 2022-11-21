Посол ЄС в Україні відвідав Миколаїв

Очільник дипломатичного представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав Миколаїв.

Про це повідомляє дипломат у Twitter.

Посол ЄС під час свого візиту зустрівся з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"У Миколаєві з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Сєнкевичем та з прапором ЄС, який було зірвано зі стовпа, коли будівлю облдержадміністрації було зруйновано російською ракетою", - зазначив посол.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.