НОВИНИОчільник дипломатичного представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відвідав Миколаїв.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посол ЄС в Україні відвідав Миколаїв
джерело twitter.com/MattiMaasikas
Про це повідомляє дипломат у Twitter.
Посол ЄС під час свого візиту зустрівся з мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем та очільником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.
"У Миколаєві з губернатором Віталієм Кімом, мером міста Сєнкевичем та з прапором ЄС, який було зірвано зі стовпа, коли будівлю облдержадміністрації було зруйновано російською ракетою", - зазначив посол.
Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Нової Зеландії вперше в історії відвідав Україну та зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.
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