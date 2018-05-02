Посол ЄС встановив дедлайн для створення Антикорупційного суду в Україні

Посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Про це він заявив 5 лютого на зустрічі з народними депутатами, членами міжфракційного об'єднання Єврооптимісти, передає Ліга.net

За його словами, щодо боротьби з корупцією Україна повинна визначити "червону лінію". Мінгареллі зазначив, що корупція є в багатьох країнах, але скрізь є "червона лінія".

"Україні потрібно вибудувати таку лінію. Тому потрібен Антикорупційний суд до виборів, і почати впровадження реформи приватизації та інші", - сказав посол ЄС

Нагадаємо, наступні вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

Міжнародний валютний фонд раніше заявив, що ключовими умовами виділення траншу кредиту є прийняття закону про Антикорупційний суд, а також виконання обіцянок щодо приведення цін на газ до ринкового рівня.