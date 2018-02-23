Посол ЄС: якщо ви не бачите реформ в Україні – "ви або ідіоти, або обмежені люди"
"Ми не сумніваємося в тому, я не буду зараз перелічувати список реформ, які були впроваджені в дуже важких умовах, проте, якщо ви цього не бачите – ви або ідіоти, або люди з обмеженою точкою зору. Якщо ви сумніваєтесь, скажіть мені, і я вам озвучу весь список надзвичайних амбіційних реформ, які були розпочаті", - заявив Мінгареллі під час конференції "Підсумки імплементації угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом за 2017 рік та подальші плани" сьогодні в Києві, інформує "УНІАН".
За словами Мінгареллі, для того, щоб впроваджувати подібну Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, необхідно дотримуватись певної кількості вимог, і одна із цих вимог – це політична воля влади.
"Немає жодних сумнівів щодо того, що протягом останніх чотирьох років представники політичної влади в цій країні зробили певну кількість кроків для того, щоб модернізувати цю країну, трансформувати цю країну, перетворити її на відкрите, демократичне суспільство, засновуючись на соціально ринковій економіці", - додав голова представництва ЄС.
Крім цього, Мінгареллі висловив переконання, що в Україні йде війна через її європейський вибір.
"Наша спільна відповідальність – це впроваджувати Угоду про асоціацію в життя", - наголосив він.
"Це було б скандальним моментом, якби ви не були повністю віддані впровадженню цієї Угоди, бо щонайменше 10 тисяч людей загинули заради цієї Угоди. Ми не в тих умовах, коли країна бере на себе юридичні зобов’язання та має щось виконати, в Україні це не так, в Україні ми в дуже конкретній, специфічній ситуації, де триває воєнна ситуація", - додав Мінгареллі.
"Мені здається, що ця країна (Україна – Ред.) має війну саме через цей європейський вибір, який зробила (країна - Ред.), це щось, що політично для мене надзвичайно важливо, ніж просто дотримуватись якихось легальних зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши цю Угоду", - підкреслив посол.
Нагадаємо, що рівень виконання Угоди про асоціацію з ЄС станом у 2017 році склав 41%. Про це йдеться в урядовому звіті, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію".
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