Націоналісти обклеїли посольство Чехії у Києві карикатурами на Земана, - ФОТО

На вході до установи з'явилися наліпки зі стилізованою рекламою відомого чеського пива Kozel

У зв'язку зі скандальною заявою президента Чехії Мілоша Земана з приводу Криму представники політичної партії "Національний корпус" провели акцію протесту біля посольства цієї країни у Києві.

На вході до установи з'явилися наліпки зі стилізованою рекламою відомого чеського пива Kozel, а також козел, котрого активісти назвали "уособленням Земана".

"Ми в жодному разі не виступаємо проти чеського народу, знаючи вони не підтримали свого президента. Ми вважаємо чехів братським народом, проте закликаємо їх позбавитися від козлів-політиків, і саме тому акція спрямована лише проти президента Земана. Ми привели цього козла, щоби він познайомився зі своїм тезкою", - пояснив дії протестувальників речник "Національного корпусу" Едуард Юрченко.

Фото:espreso.tv

За словами організаторів акції, козла було викуплено зі скотобойні, й наразі тварині нічого не загрожує.

Фото:espreso.tv

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.