Посольство Польщі передало МЗС України ноту у зв'язку з нападом у Луцьку
Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Дійсно, МЗС отримав ноту, в якій висловлюється стурбованість обстрілом Генконсульства Польщі у Луцьку з гранатомета", - сказала Беца.
Вона також поінформувала, що посольство звернулося до МЗС з проханням сприяти належному розслідуванню інциденту, пошуку та залучення до відповідальності правопорушника, а також забезпечення посиленої охорони всіх дипломатичних установ Польщі.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".
Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.
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