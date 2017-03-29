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Посольство Польщі передало МЗС України ноту у зв'язку з нападом у Луцьку

Посольство звернулося до МЗС з проханням сприяти належному розслідуванню інциденту
Міністерство закордонних справ України отримало ноту від посольства Польщі в Україні, в якій висловлюється прохання розслідувати обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку і притягнути до відповідальності винних.
Посольство Польщі передало МЗС України ноту у зв Фото: polradio.pl

Про це заявила речник МЗС Мар'яна Беца, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, МЗС отримав ноту, в якій висловлюється стурбованість обстрілом Генконсульства Польщі у Луцьку з гранатомета", - сказала Беца.

Вона також поінформувала, що посольство звернулося до МЗС з проханням сприяти належному розслідуванню інциденту, пошуку та залучення до відповідальності правопорушника, а також забезпечення посиленої охорони всіх дипломатичних установ Польщі.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".

Вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

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