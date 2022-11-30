ПОЛІТИКА НОВИНИЧеська громадська ініціатива "Подарунок для путіна" опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству російської федерації, щоб там "відчули на смак власні ліки". Петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури України російськими окупантами
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Посольство рф у Чехії пропонують відключити від електрики
росія путін геть
Чеська громадська ініціатива "Подарунок для путіна" опублікувала петицію з пропозицією відключити електроенергію будівлям, які належать посольству російської федерації, щоб там "відчули на смак власні ліки", повідомляє Novinky. Петиція є відповіддю на системне руйнування енергетичної інфраструктури України російськими окупантами.
"росія вочевидь вирішила зламати Україну темрявою і морозами. Як вищий моральний принцип, просимо відповідні державні та приватні енергорозподільчі компанії дати російським дипломатам у Празі відчути на собі смак власних ліків. Вимагаємо відключити всі будівлі, що належать російській федерації, від газу, води та електроенергії", – йдеться у тексті петиції.
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30 11 2022 08:01 МЕДІА
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