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Посольство Росії у Лондоні назвало висилку дипломатів неприйнятним кроком

"Вся відповідальність за погіршення британсько-російських відносин лежить на нинішньому керівництві Британії"
Посольство Росії у Великій Британії назвало висилку 23 російських дипломатів неприйнятним і недалекоглядним кроком.
Посольство Росії у Лондоні назвало висилку дипломатів неприйнятним кроком Фото:i.lb.ua

Посол РФ Олександр Яковенко був викликаний в МЗС Британії, де йому повідомили про оголошення персонами нон грата 23 дипломатів.

"Ми розглядаємо цей ворожий крок як неприйнятний, невиправданий і недалекоглядний", - йдеться у заяві посольства РФ.

"Вся відповідальність за погіршення британсько-російських відносин лежить на нинішньому керівництві Британії", - заявили в посольстві РФ.

Як повідомлялося раніше, 23 російські дипломати мають протягом тижня залишити країну.

Додамо, що Велика Британія скликає позачергове засідання Ради Безпеки ООН, щоб повідомити країнам-членам про результати розслідування отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.

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14 03 2018 15:38
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