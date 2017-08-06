У посольстві США не вважають вибух у Києві терактом

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.

"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства", - йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.

"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.

"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.

Нагадаємо, на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.