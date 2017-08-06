CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПосольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У посольстві США не вважають вибух у Києві терактом
Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває
Фото: з вільних джерел
"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства", - йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.
"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.
"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.
Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.
Нагадаємо, на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.
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08 06 2017 13:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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