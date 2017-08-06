Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У посольстві США не вважають вибух у Києві терактом

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні не вважає терактом вибух, який стався в ніч на 8 червня на території дипломатичної установи у Києві.
У посольстві США не вважають вибух у Києві терактом Фото: з вільних джерел

"Ми можемо підтвердити, що стався безпековий інцидент із застосуванням невеликого запального пристрою незабаром після опівночі 8 червня на території посольства", - йдеться у заяві посольства, розміщеній у Facebook.

"Майно посольства не пошкоджено. Ніхто не постраждав. Усі операції посольства тривають у звичному режимі", – зазначає посольство США.

"На даний момент ми не вважаємо цей інцидент терористичним актом", – заявили у дипустанові.

Посольство запевнило, що тісно співпрацює з українськими партнерами, розслідування триває.

Нагадаємо, на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві в ніч на 8 червня стався вибух, хтось кинув вибуховий пристрій.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 06 2017 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.