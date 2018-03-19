Посольство Туреччини в Данії закидали коктейлями Молотова

Турецьке посольство у Копенгагені, Данія, закидали коктейлями Молотова проти ночі 19 березня.

Зловмисники кинули в будівлю посольства щонайменше чотири пляшки з запальною сумішшю, - повідомляє Nyheder.

Патруль, який перебував поруч з посольством, бачив, як двоє нападників тікали від будівлі, проте переслідування не було — поліцейські намагалися запобігти розповсюдженню вогню.

Turkish Embassy in Denmark Comes Under Petrol Bombs' Attack - According to police, two people attacked Turkey's embassy in Copenhagen with petrol bombs on Monday. pic.twitter.com/ak4M5bOXmW — Daily Hurriyat (@HurriyatPk) 19 березня 2018 р.

Нагадаємо, тисячі людей у німецькому місті Ганновер 17 березня вийшли на демонстрацію проти турецької військової операції у сирійському районі Афрін.

Вільна сирійська армія під прикриттям турецьких збройних сил узяли під контроль центр сирійського міста Афрін.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії. Генштаб Туреччини у четвер, 1 лютого, заявив про знищення 19 об’єктів забороненої в країні "Робітничої партії Курдистану" (РПК) на півночі Іраку. У ході авіаудару загинуло 49 курдських бійців.

Турецька влада називає представників курдської самооборони YPG відгалуженням Робітничої партії Курдистану(РПК), яку Анкара та чимало західних країн визнають терористичною організацією. YPG заперечує будь-які зв'язки з РПК.

За час військової операції тисячі мешканців Афріна змушені були залишити свої будинки. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив про загибель 141 цивільного внаслідок турецької операції "Оливкова гілка".

Зазначимо, минулого місяця сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.