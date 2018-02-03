Посольство України обурене провокаціями патріарха Кирила в ефірі болгарського ТБ

Посольство України висловило жаль у зв'язку з тим, що "Болгарське національне телебачення було використано керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв

Посольство України в Болгарії обурене антиукраїнськими висловлюваннями патріарха Російської православної церкви Кирила в ефірі болгарського національного телебачення.

"Твердження патріарха про "громадянську війну" на Донбасі розглядаємо як антиукраїнську провокацію", - заявили українські дипломати в Посольстві в Республіці Болгарія щодо висловлювань Кирила в програмі "Още от деня" Болгарського національного телебачення 1 березня.

Посольство України також висловило жаль у зв'язку з тим, що "Болгарське національне телебачення було використано керівництвом РПЦ як трибуна для оприлюднення відверто антиукраїнських заяв, синхронізованих з офіційною позицією Кремля".

"Міжнародна демократична спільнота не має жодних сумнівів, що окупацію частини Донбасу було ініційовано і здійснено виключно РФ, яка активно заохочує та всіляко підтримує незаконні терористичні формування бойовиків – зброєю, кадровими військовими без розпізнавальних знаків, воєнною технікою, "гуманітарними конвоями", які мають негуманітарне призначення і наповнення.

Відтак, триваюче кровопролиття на Сході України можливо зупинити лише одним шляхом – припиненням агресії РФ та збройної підтримки з боку Кремля терористичних угруповань та окупаційних адміністрацій", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що оборонна доктрина Болгарії спрямована проти Росії, оскільки НАТО визначає РФ головною загрозою, проте повідомив про необхідність скасування антиросійських санкцій ЄС.

Президент Болгарії Румен Радєв вважає, що санкції проти Росії не несуть користі і тому їх потрібно скасувати.