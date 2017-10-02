Посольство України у Великобританії запросило путінського пропагандиста Філліпса в СБУ

Філіпсу заборонений в'їзд в Україну на три роки

Посольство України у Великобританії запросило пропагандиста Росії Грема Філліпса на розмову СБУ після того, як Філліпс розмістив у Twitter запит про інтерв'ю із українським послом Наталією Галібаренко.

"Вітаю, посольство України у Лондоні! Я написав офіційний запит на інтерв'ю з послом Наталією Галібаренко, і я чекаю від вас відповіді", - написав Філліпс у Twitter.

У відповідь українське посольство запросило Філліпса на "інтерв'ю" в Київ в будівлю СБУ.

"Грехем Філліпс! Ми готові провести з Вами "інтерв'ю" у Києві, за адресою: вул. Володимирська, 33 - Служба безпеки України", - йдеться у відповіді посольства у Twitter.

Відзначимо, що Грему Філіпсу заборонили в'їзд в Україну на три роки у липні 2014 р., тоді СБУ затримала Філліпса та прийняла рішення про видворення його за межі України.