НОВИНИПосольство України у Великобританії запросило пропагандиста Росії Грема Філліпса на розмову СБУ після того, як Філліпс розмістив у Twitter запит про інтерв'ю із українським послом Наталією Галібаренко.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство України у Великобританії запросило путінського пропагандиста Філліпса в СБУ
Філіпсу заборонений в'їзд в Україну на три роки
Грем Філіпс. Print screen
"Вітаю, посольство України у Лондоні! Я написав офіційний запит на інтерв'ю з послом Наталією Галібаренко, і я чекаю від вас відповіді", - написав Філліпс у Twitter.
У відповідь українське посольство запросило Філліпса на "інтерв'ю" в Київ в будівлю СБУ.
"Грехем Філліпс! Ми готові провести з Вами "інтерв'ю" у Києві, за адресою: вул. Володимирська, 33 - Служба безпеки України", - йдеться у відповіді посольства у Twitter.
Відзначимо, що Грему Філіпсу заборонили в'їзд в Україну на три роки у липні 2014 р., тоді СБУ затримала Філліпса та прийняла рішення про видворення його за межі України.
Нагадаємо, що британського блогера і проросійського пропагандиста Грема Філліпса поліцейські вивели з парламенту Великої Британії.
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10 02 2017 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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