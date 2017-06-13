Посольство України в Британії нагадало місцевому виданню, чий Крим
"Крим – це Україна. Попри провокаційний матеріал Daily Mail , це не досягне нічого і не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - повідомила прес-служба відомства у Twitter.
Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 червня 2017 р.
У наступному твіті посольства зазначається:
"Ми нагадуємо Daily Mail і всім кремлівським рупорам, що весь цивілізований світ запровадив санкції проти Росії, як покарання за захоплення Криму. І Британія була однією з перших країн, яка засудила закон Путіна, яким той "включив" територію до складу РФ", - сказано в коментарі.
.@MailOnline We are clear: #Crimea is #Ukraine. pic.twitter.com/Nqc55bdJWJ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 червня 2017 р.
"За українським законодавством, всі дії, які чинить російська влада на території тимчасово окупованого Криму, включаючи аеропорти та морські порти – є нелегальними", - додали в посольстві.
Як відомо, британське видання Daily Mail в одній з новин назвав Крим частиною Росії.
Крим був анексований Росією в 2014 році. Україна і міжнародне співтовариство не визнає півострів територією Росії. У відповідь на анексію Україна, США і країни Європи ввели антиросійські санкції.
Як повідомляв iPress.ua, у центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.
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