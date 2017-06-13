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Посольство України в Британії нагадало місцевому виданню, чий Крим

Британське видання Daily Mail в одній з новин назвав Крим частиною Росії
Українське посольство у Великобританії називає провокативним статтю британського таблоіда Daily Mail, який назвав незаконно окупований росіянами Крим частиною Росії.
Посольство України в Британії нагадало місцевому виданню, чий Крим Фото: PhotoXPress

"Крим – це Україна. Попри провокаційний матеріал Daily Mail , це не досягне нічого і не допоможе Путіну збільшити кількість його фанів", - повідомила прес-служба відомства у Twitter.

 

 

 

У наступному твіті посольства зазначається:

"Ми нагадуємо Daily Mail  і всім кремлівським рупорам, що весь цивілізований світ запровадив санкції проти Росії, як покарання за захоплення Криму. І Британія була однією з перших країн, яка засудила закон Путіна, яким той "включив" територію до складу РФ", - сказано в коментарі.

 

 

 

"За українським законодавством, всі дії, які чинить російська влада на території тимчасово окупованого Криму, включаючи аеропорти та морські порти – є нелегальними", - додали в посольстві.

Як відомо, британське видання Daily Mail в одній з новин назвав Крим частиною Росії.

Крим був анексований Росією в 2014 році. Україна і міжнародне співтовариство не визнає півострів територією Росії. У відповідь на анексію Україна, США і країни Європи ввели антиросійські санкції.

Як повідомляв iPress.ua, у центрі столиці Казахстану у рамках "Астана арт-фест" розмістили 84 фігури із прапорами та символікою різних країн, проте карта України виявилася без Криму.

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13 06 2017 12:24
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