ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїнське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посольство України в РФ спростувало звернення Собчак з проханням дозволити в'їзд до Криму
У посольстві заявили, що не отримували ніяких листів чи звернень
Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua
Про це заявили представники посольства, передає "УНІАН".
Як повідомляється, жодних листів чи звернень від Ксенії Собчак українське посольство не одержувало.
Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.
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06 03 2018 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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