Посольство України в РФ спростувало звернення Собчак з проханням дозволити в'їзд до Криму У посольстві заявили, що не отримували ніяких листів чи звернень

Українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.

Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua

Про це заявили представники посольства, передає "УНІАН". Як повідомляється, жодних листів чи звернень від Ксенії Собчак українське посольство не одержувало. Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.

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