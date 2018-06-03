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Посольство України в РФ спростувало звернення Собчак з проханням дозволити в'їзд до Криму

У посольстві заявили, що не отримували ніяких листів чи звернень
Українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.
Посольство України в РФ спростувало звернення Собчак з проханням дозволити в Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua

Про це заявили представники посольства, передає "УНІАН".

Як повідомляється, жодних листів чи звернень від Ксенії Собчак українське посольство не одержувало.

Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.

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06 03 2018 21:50
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