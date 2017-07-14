Посольство України в Єгипті спростовує загибель двох українців
"Троє осіб напали на туристів, які в місті Хургада відпочивали у двох готелях Sahabia тa Sunny Days El Palacio. Станом на сьогодні ми не підтверджуємо те, що серед постраждалих є громадяни України. За нашою інформацією загинули дві особи", - заявив посол України в Єгипті Геннадій Латій, інформує "112 Україна".
"За нашою інформацією це можуть бути громадяни або Німеччини, або Вірменії. Також є одна поранена. Вона уродженка України – пані Михайленко Олена Іванівна – вона є громадянкою Російської Федерації", - додав Латій.
Фото: THESUN
Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.
Як відомо, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїдок до Єгипту.
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