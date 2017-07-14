Посольство України в Єгипті спростовує загибель двох українців

Одна з поранених уродженка України, але є громадянкою Росії

У посольстві України у Єгипті заперечили загибель українців в готелі Хургаді.

"Троє осіб напали на туристів, які в місті Хургада відпочивали у двох готелях Sahabia тa Sunny Days El Palacio. Станом на сьогодні ми не підтверджуємо те, що серед постраждалих є громадяни України. За нашою інформацією загинули дві особи", - заявив посол України в Єгипті Геннадій Латій, інформує "112 Україна".

"За нашою інформацією це можуть бути громадяни або Німеччини, або Вірменії. Також є одна поранена. Вона уродженка України – пані Михайленко Олена Іванівна – вона є громадянкою Російської Федерації", - додав Латій.



Фото: THESUN

Нагадаємо, що на курорті Хургада (Єгипет) невідомий чоловік напав на туристів в готелі. Зарубіжні ЗМІ повідомляли, що загинули двоє українців.