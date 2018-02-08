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Посольство Великобританії спростувало те, що Україна "під фінансовими санкціями"

З метою з’ясування всіх обставин та упередження аналогічних ситуацій у майбутньому, Посольство готове звернутися до компетентних органів Великої Британії
Посольство Великобританії спростувало інформацію про те, що британські банки не відкривають рахунки українським компаніям.
Посольство Великобританії спростувало те, що Україна "під фінансовими санкціями" Фото:ivtour.com.ua

"Посольство України у Великій Британії звертає увагу, що фінансові санкції, запроваджені Урядом Великої Британії, спрямовані не проти України, а навпаки, застосовані у відповідь на дії осіб, звинувачених у порушенні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, або у привласнені державних коштів та порушенні прав людини", - йдеться на сторінці Посольства Великої Британії в Україні в Facebook.

Зазначається, що саме так санкції розглядаються Британським Урядом.

"На сайті Казначейства (HM Treasury) та Офісу із застосування фінансових санкцій (OFSI) наведено детальний список обмежувальних заходів, їх вид та конкретний адресат (фізична або юридична особа). Дії банків, які керуються загальним найменуванням розділу, вочевидь, свідчать про їх недостатню обізнаність в питаннях застосування санкцій", - повідомляє Посольство.

У Посольстві зазначили, що станом на сьогодні, відповідних скарг на подібні дії банків від українських та іноземних фізичних та юридичних осіб до Посольства не надходило.

Водночас, з метою з’ясування всіх обставин та упередження аналогічних ситуацій у майбутньому, Посольство готове звернутися до компетентних органів Великої Британії після отримання копій відповідних документів від Дмитра Дубілета або інших осіб, які зіштовхнулися з аналогічними проблемами.

Нагадаємо, раніше співзасновник Monobank Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook заявив, що британські банки не відкривають рахунки компаніям, створеним українцями, посилаючись на те, що Україна знаходиться під фінансовими санкціями.

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02 08 2018 20:38
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