Постачальників неякісної їжі військовим оштрафують на 2,8 млн грн

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони виставив постачальникам харчування військових штрафних санкцій на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

"З початку цього місяця з метою швидкого реагування до району проведення АТО направлено постійно діючу робочу групу для перевірки якості продуктів харчування, а також ще одна група саме зараз проводить перевірки військових частин щодо якості харчування у пунктах їхньої дислокації", - розповів начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ полковник Дмитро Марченко, інформує прес-служба МО.

Як зазначив Марченко, за результатами перевірок подано 44 претензії, якими виставлено штрафних санкцій до постачальників на загальну суму понад 2,8 млн. грн.

Нагадаємо, що міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав зміни до наказу "Про перехід військових частин Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення та застосування каталогу продуктів харчування".