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Постачання питної води в Україні під загрозою, – Київводоканал

Наступного тижня подача води в деяких регіонах та містах України може бути обмежена, а в деяких – повністю припинена, стверджують у Київводоканалі
У Київводоканалі заявили про загрозу централізованого постачання в Україні питної води через відсутність хлору для її знезараження.
Постачання питної води в Україні під загрозою, – Київводоканал Фото: gettyimages.com

Як розповіли в Київводоканалі, в середині  червня виробник рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, "Дніпроазот" попередив, що він припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору.

"У зв'язку з цим,  на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України  виникла складна ситуація з подальшим  знезараженням  питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб. Про ситуацію що склалася Асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила Уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору. 23 червня 2018 року проведено виїзне засідання в Дніпровській ОДА, де були начебто досягнені домовленості з керівництвом Дніпроазоту по відновленню виробництва хлору. Але, на жаль, і досі Дніпроазот не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю. 5 липня, про цю ситуацію було повідомлено на засіданні міжфракційного об'єднання народних депутатів "Питна вода", – заявляють у Київводоканалі.

Також, як зазначають у компанії, для вирішення питання з реагентами для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання провели спільну нараду представників  водоканалів, постачальників дезінфектантів, представників постачальників обладнання для альтернативних методів знезаражування.

"В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших  процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо. Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ,  Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання по терміновому запуску виробництва, немає", – зазначають у Київводоканалі.

Якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена, стверджують у компанії.

Нагадаємо, ірландська влада запровадила обмеження на використання води, оскільки країна переживає рідкісну посуху.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила для Київводоканалу нові тарифи.

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06 07 2018 21:59
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