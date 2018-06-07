Постачання питної води в Україні під загрозою, – Київводоканал
Як розповіли в Київводоканалі, в середині червня виробник рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, "Дніпроазот" попередив, що він припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору.
"У зв'язку з цим, на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб. Про ситуацію що склалася Асоціація "Укрводоканалекологія" терміново повідомила Уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору. 23 червня 2018 року проведено виїзне засідання в Дніпровській ОДА, де були начебто досягнені домовленості з керівництвом Дніпроазоту по відновленню виробництва хлору. Але, на жаль, і досі Дніпроазот не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю. 5 липня, про цю ситуацію було повідомлено на засіданні міжфракційного об'єднання народних депутатів "Питна вода", – заявляють у Київводоканалі.
Також, як зазначають у компанії, для вирішення питання з реагентами для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання провели спільну нараду представників водоканалів, постачальників дезінфектантів, представників постачальників обладнання для альтернативних методів знезаражування.
"В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо. Поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання по терміновому запуску виробництва, немає", – зазначають у Київводоканалі.
Якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена, стверджують у компанії.
Нагадаємо, ірландська влада запровадила обмеження на використання води, оскільки країна переживає рідкісну посуху.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила для Київводоканалу нові тарифи.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"