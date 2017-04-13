Постачати газ з Європи дешевше, ніж з Росії, - Нафтогаз

На закупівлях з поставкою в травні різниця в порівнянні з можливими закупівлями у "Газпрому" склала як мінімум 21 мільйон доларів

Вартість тисячі кубометрів газу, закупленого НАК "Нафтогаз України" у європейських постачальників з поставкою у травні цього року, є на 25-30 доларів нижчою, ніж ціна за контрактом з "Газпромом".

"Завершили купувати планові обсяги імпортного газу на травень. З Європи. Ціна газу з Європи з поставкою в травні була нижче на 25-30 доларів, ніж ціна за контрактом з "Газпромом" у другому кварталі 2017 року", – написав головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Вітренко уточнив, що на закупівлях з поставкою в травні різниця в порівнянні з можливими закупівлями у "Газпрому" склала як мінімум 21 мільйон доларів, що виводить на обсяг законтрактованого газу близько 750 мільйонів кубометрів.

"Як бачимо, газ з Європи дешевший, ніж з Росії. І ми економимо, купуючи не в Росії", – зробив висновок головний комерційний директор "Нафтогазу".

Нагадаємо, станом на понеділок, 10 квітня, Україна не імпортує російський газ упродовж уже 500 днів.