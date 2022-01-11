CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЯкщо росія продовжить шкодити енергетичній інфраструктурі України і це спричинить гострий дефіцит електроенергії, її постачатиме Україні Європейський Союз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Постачати Україні електроенергію у разі її дефіциту готовий ЄС
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в інтерв'ю УНІАН.
"У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію в Україну. Перший крок було зроблено ще у березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався", – сказала вона.
За словами Сімсон, електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може й експортувати, й імпортувати електроенергію з ЄС.
"Україна може як експортувати, так й імпортувати електроенергію з ЄС. Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні – це, звичайно, її найближчі сусіди. Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, узгодженими в рамках європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоб збільшувати цей ліміт", – зазначила Сімсон.
Нагадаємо, що по всій Україні обмежено електропостачання.
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01 11 2022 16:28 МЕДІА
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