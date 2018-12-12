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Постанову Ради на підтримку автокефалії оскаржили в Конституційному Суді

Скаргу подав Опоблок з Новинським на чолі
47 депутатів Верховної Ради оскаржили в Конституційному Суді постанову парламенту, прийняту 19 квітня 2018 року на підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії православній церкві в Україні.
Постанову Ради на підтримку автокефалії оскаржили в Конституційному Суді Фото: Укрінформ

Депутати, які підписали конституційне подання, вважають, що звернення Ради "нівелює релігійну свободу і міжконфесійний мир в Україні", є втручанням держави в церковні справи і порушує статтю 35 Конституції про право на свободу віросповідання, повідомляють на сайті КСУ.

Ініціаторами подання виступили Вадим Новинський і Олександр Долженков. Окрім представників Опоблоку, його підписали низка інших депутатів, наприклад, Володимир Литвин.

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет каже, що російська церква може лишитися в Україні після отримання нею автокефалії, але називатися українською вже не зможе.

Також Синод Вселенського Патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Православною Церквою.

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12 12 2018 15:39
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