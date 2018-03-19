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Постанову ВР про недопущення будівництва "Північного потоку-2" треба прийняти цього тижня, - НФ

Проект постанови був зареєстрований фракцією минулого тижня
"Народний фронт" вимагає від парламенту ухвалити постанову про припинення будівництва газогону "Північний потік-2".
Постанову ВР про недопущення будівництва "Північного потоку-2" треба прийняти цього тижня, - НФ Максим Бурбак. Фото: zn.ua

На цьому наголосив керівник фракції Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Ще минулого тижня фракція "Народний фронт" зареєструвала проект звернення до держав ЄС, щоб вони припинили будівництво "Північного потоку-2". Це звернення ще одне важливе і своєчасне слово українського парламенту, аби довести до наших західних партнерів   згубність  співпраці із кремлівськими ділками", - підкреслив він.

Максим Бурбак також додав, що тему Північного потоку піднімав під час своїх переговорів і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк, який 15-16 березня мав візити до Польщі та Литви.

У Литві лідер "Народного фронту" зустрівся з Прем’єр-міністром Литви. У Варшаві Яценюк взяв участь в Міжнародній конференції "Революція, війна та її наслідки", - повідомив він.

"Лідер "Народного фронту" дав реалістичну оцінку ситуації у Європі, нагадав, що Росія веде війну не проти України, а проти всього західного світу. Арсеній Яценюк наголосив на зміцненні українсько-польського діалогу, розширенні та об’єднання санкцій в зв’язку з агресією та незаконною окупацією Криму і Донбасу. Також лідер "Народного фронту" заявив про необхідність розширення НАТО і закликав європейців відмовитися від проекту "Північний потік-2"", - відзначив Максим Бурбак.

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19 03 2018 12:32
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