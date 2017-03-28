Поставки води на Луганщину можуть припинити через борги

Як повідомила прес-служба компанії "Луганське енергетичне об'єднання", через борг у 128 мільйонів гривень вона припинить подачу електроенергії комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал", яке забезпечує водою неконтрольовану територію Луганщини.

"ЛЕО знаходиться у важкому фінансовому положенні, тому не може і далі кредитувати боржника - за поставлений товар потрібно платити. Через війну та дії терористичних угруповань "ЛНР" компанія втратила більшу частину потужностей і ресурсів, і через діяльність уряду (постанови КМУ №263 від 07.05.2015г. І №368 від 25.05.2016г.) ЛЕО було змушене за рахунок споживачів з контрольованої частини Луганщини безкоштовно поставляти на окуповані території електроенергію (на суму близько 300 млн грн на місяць), що призвело до величезної заборгованості підприємства перед ДП "Енергоринок" - 4,7 млрд грн."- йдеться на сайті.

Так, споживачі в цілому заборгували ЛЕО близько 5,5 млрд грн, з них біля 5 млрд грн - споживачі з НКТ. Це без урахування водопостачання"ЛНР", яке здійснюється Попаснянським водоканалом фактично за рахунок Луганського енергетичного об'єднання.

Проблема з боргами стала причиною фінансових санкцій з боку держави - так, з грудня 2016 року НКРЕКП встановила для ЛЕО суму обов'язкових додаткових щодобових утримань, розмір яких найчастіше значно перевищував розмір щодобових надходжень. Крім того, в лютому 2017 року були заарештовані рахунки компанії. Це стало причиною "знекровлення" енергокомпанії і встановлення на підприємстві триденного робочого тижня.