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Поставки води на Луганщину можуть припинити через борги

Дане відключення заплановано на 20 березня
Після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.
Поставки води на Луганщину можуть припинити через борги Фото: EPA / UPG

Як повідомила прес-служба компанії "Луганське енергетичне об'єднання", через борг у 128 мільйонів гривень вона припинить подачу електроенергії комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал", яке забезпечує водою неконтрольовану територію Луганщини.

"ЛЕО знаходиться у важкому фінансовому положенні, тому не може і далі кредитувати боржника - за поставлений товар потрібно платити. Через війну та дії терористичних угруповань "ЛНР" компанія втратила більшу частину потужностей і ресурсів, і через діяльність уряду (постанови КМУ №263 від 07.05.2015г. І №368 від 25.05.2016г.) ЛЕО було змушене за рахунок споживачів з контрольованої частини Луганщини безкоштовно поставляти на окуповані території електроенергію (на суму близько 300 млн грн на місяць), що призвело до величезної заборгованості підприємства перед ДП "Енергоринок" - 4,7 млрд грн."- йдеться на сайті.

Так, споживачі в цілому заборгували ЛЕО близько 5,5 млрд грн, з них біля 5 млрд грн - споживачі з НКТ. Це без урахування водопостачання"ЛНР", яке здійснюється Попаснянським водоканалом фактично за рахунок Луганського енергетичного об'єднання.

Проблема з боргами стала причиною фінансових санкцій з боку держави - так, з грудня 2016 року НКРЕКП встановила для ЛЕО суму обов'язкових додаткових щодобових утримань, розмір яких найчастіше значно перевищував розмір щодобових надходжень. Крім того, в лютому 2017 року були заарештовані рахунки компанії. Це стало причиною "знекровлення" енергокомпанії і встановлення на підприємстві триденного робочого тижня.

Нагадаємо, раніше проросійські терористи так званої "ЛНР" заявили про припинення водопостачання на окуповані території Луганщини з контрольованої українською владою Західної фільтрувальної станції.

Згодом, постачання води до окупованих Кадіївки та Первомайська відновили.

 

 

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28 03 2017 18:21
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