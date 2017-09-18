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Поставки зброї зі США відкриють можливості постачання з інших держав, - Порошенко

Президент прилетів до США з робочим візитом
Президент Петро Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.
Поставки зброї зі США відкриють можливості постачання з інших держав, - Порошенко Фото: unian.ua

Глава держави заявив про це на зустрічі з українською громадою і кримськотатарськими організаціями США.

Про це написав прес-секретар президента Святослав Цеголко у своєму мікроблозі Twitter.

"Рішення про надання Україні оборонної зброї відкриє такі ж можливості з іншими країнами", - сказав Петро Порошенко.

Порошенко також додав, що під час антитерористичної операції загинули понад 10 тис. громадян України.

"Українці - нація миру. Але ми заплатили понад 10 тис. людських життів за свою незалежність", - сказав він.

Глава держави також подякував українській діаспорі за її внесок у прийняття позитивного рішення про введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 18-21 вересня 2017 року Петро Порошенко здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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18 09 2017 20:42
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