Постраждала в ДТП почала приходити до тями, вагітна жінка досі в стані штучного сну

Одна з постраждалих від наїзду "Лексуса" у Харкові, яка до сих пір залишалася без свідомості, почала приходити до тями.

Четверо постраждалих, які перебувають в Харківській клінічній лікарні ім. Мещанінова, живі, і їм продовжують надавати допомогу.

Одна з постраждалих сестер Оксана починає прокидатися і подавати ознаки свідомості, а Діана, як і раніше, знаходиться в украй важкому стані. Стан ще однієї постраждалої в ДТП жінки - стабільний, - повідомляє місцеве видання "Городской дозор".

Постраждалого чоловіка сьогодні перевезуть до Інституту патології хребта та суглобів імені Ситенка, де йому зроблять операцію.

"У нього дуже складний перелом кістки в гомілковостопному суглобі. І операцію йому треба робити терміново, щоб у подальшому він зміг ходити", - цитує слова мера Харкова Геннадія Кернеса сайт 057.ua.

Як повідомили виданню у прес-службі Харківської міськради, за останню добу стан постраждалих в аварії на Сумській, істотно не змінився.

В обласній лікарні стан 2 пацієнток також без змін. Вагітна дівчина все ще спить. У п'ятницю лікарі збирають консиліум, щоб вирішувати - виводити дівчину зі штучного сну чи ні.

Крім того, виникла плутанина з встановленням осіб загиблих в аварії. Вчора харківська поліція опублікувала список потерпілих в ДТП людей. Серед імен загиблих однією з жертв назвали Олену Усманову. Навпроти її прізвища значилося "більш докладні дані і родичі встановлюються".

Однак тепер правоохоронці не виключають, що в результаті аварії загинула жінка з іншим ім'ям - Наталія Умаєва.

За інформацією ТСН, в поліцію звернулися родичі Умаєвої, 1971 року народження. За їхніми словами, в момент ДТП жінка перебувала приблизно в тому ж місці і розмовляла з донькою телефоном. Раптово в слухавці почувся шум, якийсь чоловік узяв телефон і повідомив, що сталася аварія. На місці події рідні знайшли сумочку Наталії.

Нагадаємо, що у Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія.

19 жовтня суд арештував Олену Зайцеву. Дівчина відмовилася давати свідчення щодо себе, посилаючись на ст.63 Конституції України.

Вітчим винуватиці ДТП у Харкові заявив, що Зайцева ніколи не порушувала правила дорожнього руху.

Сьогодні, 20 жовтя підозрювану доставили в суд.