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Постраждалі від лондонської штурмували місцеву адміністрацію, - ВІДЕО

Постраждалі під час пожежі лондонці незадоволені тим, що їх переселили в інші райони міста
Постраждалі в будинку, який спалахнув Grenfell Tower в Лондоні штурмували адміністрацію міста, вимагаючи від місцевої влади допомоги в усуненні наслідків і розслідування пожежі.
Постраждалі від лондонської штурмували місцеву адміністрацію, - ВІДЕО Фото: reuters.com

Протестуючі увірвалися в будівлю місцевої адміністрації, скандуючи гасло "Ми вимагаємо справедливості", деякі з них тримали в руках таблички з конкретними вимогами, повідомляє The Guardian.

Видання опублікувало відео з місця протестів, на ньому можна помітити, як учасники акції прориваються всередину будівлі в той час, як їх намагається зупинити охорона.

Постраждалі під час пожежі лондонці незадоволені тим, що їх переселили в інші райони міста - вони вимагають від влади надати їм житло, аналогічне згорілому в тому ж районі столиці. Жертви пожежі також вимагають негайного надання їм фінансової допомоги та надання уточненого списку загиблих - людей не влаштовує якість ведення розслідування, зазначає видання.

У центр допомоги постраждалим від пожежі в Grenfell Tower прибула королева Єлизавета II і принц Вільям, повідомляє BBC. Вони зустрілися з погорільцями, волонтерами, місцевими жителями і представниками громадськості. Королева висловила співчуття всім, кого торкнулася трагедія. Вона також подякувала співробітникам екстрених служб, добровольців і всіх, хто брав участь в ліквідації пожежі та її наслідків.

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагалися загасити загоряння, що сталося вчора в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

Очевидці розповіли, що бачили жінку на десятому поверсі, яка викинула свого п'ятирічного сина з вікна, його дивом упіймав знизу один із свідків події.

Посольство України у Великій Британії повідомляє, що українців немає серед загиблих внаслідок масштабної пожежі багатоповерхівки у Лондоні.

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16 06 2017 21:54
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