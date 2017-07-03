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Постраждалим та сім'ям загиблих на шахті "Степова" виплатять додатково 1,7 млн грн

Сім'ям восьми загиблих шахтарів з обласного бюджету виплатять по 100 тис. грн
Депутати Львівської облради виділили додаткові 1,7 млн грн на одноразові виплати постраждалим від вибуху на шахті "Степова" та сім'ям загиблих гірників.
Постраждалим та сім Фото: girnyk.at.ua

Таке рішення Львівська обласна рада прийняла під час сесії 7 березня, внісши зміни до програми соцпідтримки громадян Львівської області, повідомляє ZAXID.net.

Сім'ям восьми загиблих шахтарів з обласного бюджету виплатять по 100 тис. грн. Окрім того депутати ЛОР виділили кошти на компенсації шахтарям, які отримали травми внаслідок вибуху. Так, дев'ятьом шахтарям, які отримали важкі травми, виплатять по 60 тис. грн; вісьмом шахтарям з середніми травмами – по 40 тис. грн; шістьом гірникам, які отримали легкі травми внаслідок вибуху, – по 20 тис. грн.

Окрім того голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час сесії заявив, що уряд прийняв рішення виплатити потерпілим від вибуху шахтарям по 75 тис. грн. Зазначимо, окрім цих коштів з держбюджету виплатять по 600-700 тис. грн сім'ям восьми загиблих шахтарів.

Нагадаємо, з понеділка, 6 березня 2017 року, почне свою роботу Урядова комісія з розслідування причин обвалу шахти "Степова" у Львівській області.

2 березня на шахті №10 "Степова" підприємства "Львіввугілля" пролунав вибух, який призвів до обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких вісім загинули.

Згодом, стало відомо, що причиною трагедії на шахті на Львівщині стала пожежа.

За фактом загибелі шахтарів порушено кримінальну справу.

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07 03 2017 14:29
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