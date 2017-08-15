Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Посвідчення учасника бойових дій вперше отримав священик

Ним став капелан навчального центру Нацгвардії протоієрей Андрій Кулицький
Посвідчення учасника бойових дій вперше отримав військовий капелан. Ним став протоієрей Андрій Кулицький.
Посвідчення учасника бойових дій вперше отримав священик Андрій Кулицький Фото ngu.gov.ua

Про це інформує прес-центр Нацгвардії.

"Сьогодні в Головному управлінні Національної гвардії заступник командувача по роботі з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар вперше вручив посвідчення учасника бойових дій капелану, який займається духовною опікою військовослужбовців навчального центру Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протоієрей Андрій Кулицький з березня 2017 року офіційно є військовим священиком (капеланом) навчального центру Нацгвардії у Львівській області. Ще до призначення на посаду він на волонтерських засадах працював з військовослужбовцями навчального центру. З початком АТО неодноразово виїжджав з гвардійцями на схід України, де займався душпастирською опікою особового складу.

ЧИТАЙТЕ: Капелан із зони АТО: я навчився цінувати чоловічі сльози

"Тим самим завоював довіру, авторитет і повагу. А вже після офіційного призначення на посаду перебував у зоні АТО і здійснював служіння як перший офіційно введений на посаду капелан Національної гвардії України", - відзначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, що Національна гвардія першою серед військових формувань ввела інститут капеланства. Зараз введено понад 40 посад військових священиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 08 2017 23:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.