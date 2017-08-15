Посвідчення учасника бойових дій вперше отримав священик

Посвідчення учасника бойових дій вперше отримав військовий капелан. Ним став протоієрей Андрій Кулицький.

Про це інформує прес-центр Нацгвардії.

"Сьогодні в Головному управлінні Національної гвардії заступник командувача по роботі з особовим складом генерал-майор Ярослав Сподар вперше вручив посвідчення учасника бойових дій капелану, який займається духовною опікою військовослужбовців навчального центру Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протоієрей Андрій Кулицький з березня 2017 року офіційно є військовим священиком (капеланом) навчального центру Нацгвардії у Львівській області. Ще до призначення на посаду він на волонтерських засадах працював з військовослужбовцями навчального центру. З початком АТО неодноразово виїжджав з гвардійцями на схід України, де займався душпастирською опікою особового складу.

ЧИТАЙТЕ: Капелан із зони АТО: я навчився цінувати чоловічі сльози

"Тим самим завоював довіру, авторитет і повагу. А вже після офіційного призначення на посаду перебував у зоні АТО і здійснював служіння як перший офіційно введений на посаду капелан Національної гвардії України", - відзначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, що Національна гвардія першою серед військових формувань ввела інститут капеланства. Зараз введено понад 40 посад військових священиків.