Потерпілі біля Солсбері британці отруїлися "Новічком", - Скотланд-Ярд

Раніше слідство підтвердило застосування в отруєнні Скрипаля нервово-паралітичного газу "Новічок", який виробляють у Росії

У Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені вчора без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".

"У цей вечір ми отримали результати випробувань від Портон-Дауна, які показують, що дві людини зазнали впливу нервового агента Novichok ("Новачок")", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Пріоритетом для слідчої групи зараз є встановлення того, як ці дві людини вступили в контакт з цим нервовим агентом.

Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. Вчора були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.