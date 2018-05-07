CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Скотланд-Ярді заявили, що чоловік і жінка, які були виявлені вчора без свідомості біля Солсбері, були отруєні паралітичною речовиною "Новічок".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потерпілі біля Солсбері британці отруїлися "Новічком", - Скотланд-Ярд
Раніше слідство підтвердило застосування в отруєнні Скрипаля нервово-паралітичного газу "Новічок", який виробляють у Росії
Фото: rte.ie
"У цей вечір ми отримали результати випробувань від Портон-Дауна, які показують, що дві людини зазнали впливу нервового агента Novichok ("Новачок")", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції.
Пріоритетом для слідчої групи зараз є встановлення того, як ці дві людини вступили в контакт з цим нервовим агентом.
Нагадаємо, поліція графства Вілтшир повідомила про нові випадки отруєння під Солсбері, схожого на отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері 4 березня. Вчора були виявлені непритомний чоловік і жінка у віці 40 років. Обидва є громадянами Великобританії.
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