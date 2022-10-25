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Потреби України у 2023 році можуть зрости до $5 млрд на місяць – МВФ

Ольга
Матарикіна
Це може статися у разі продовження обстрілів інфраструктури.
Потреби України у 2023 році можуть зрости до $5 млрд на місяць – МВФ Фото з вільного доступу
Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів на місяць протягом 2023 року, однак також можуть зрости до 5 млрд доларів у разі продовження обстрілів інфраструктури.
 
Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ під час виступу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.
 
"Ми тут, щоб обговорити терміново необхідну підтримку Україні, спустошеній війною. Ми повинні підтримати поточний перехід країни від надзвичайної фази економічного управління до фази відновлення, а також створити основу для успішної реконструкції до динамічної та конкурентоспроможної економіки.
 
Українська влада заслужила цю підтримку. Після вторгнення росії вони виконали вражаючу роботу в управлінні економікою за надзвичайно складних обставин. І міжнародна спільнота діяла рішуче – вона об’єдналася, щоб виділити 35 мільярдів доларів у вигляді грантів і кредитів у 2022 році для народу України.
 
Терміново необхідні виплати всіх виділених коштів протягом місяців, що залишилися в році, і це матиме значення, особливо в світлі нещодавньої жахливої шкоди енергетичній інфраструктурі", – розпочала свій виступ Георгієва.
 
Вона нагадала, що цього року МВФ виділив Україні 2,7 мільярда доларів власних ресурсів у рамках екстреного фінансування та спрямував додаткові 2,2 мільярда доларів через адміністрований рахунок.
 
"Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні. Країна зробить свою частину, але вона також потребує потужних зусиль з боку партнерів.
 
За нашою поточною оцінкою, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від 3 до 4 мільярдів доларів США, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни.
 
Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш далекосяжним, діапазон може досягати 5 мільярдів доларів. Це фінансування призначено для того, що ми класифікуємо як "фазу відновлення", під час якої економіка стабілізується, а країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики", – наголосила Георгієва.
 
"Ми дійшли до цих цифр, тісно співпрацюючи з українською владою над бюджетом на 2023 рік. Це непросте завдання, оскільки події на місці змінюються щодня, і дуже важко розробити набір макроекономічних прогнозів як основу для бюджету.
 
У найкращому випадку, за нашими оцінками, фінансові потреби України становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць. Коли ми включаємо додаткове фінансування для збільшення імпорту газу та певного ремонту критичної інфраструктури, ми швидко досягаємо 4 мільярдів доларів на місяць. Нещодавні ракетні атаки, які явно завдали набагато більшої шкоди, не тільки підтверджують справедливість цих оцінок, але й змушують нас розглядати верхню межу в 5 мільярдів доларів", – резюмувала вона.
 
Нагадаємо, Країни Євросоюзу обговорюють надання Україні щомісячної фінансової допомоги у 1,5 млрд євро, таким чином допомога у 2023 році очікується на рівні 18 млрд євро.
 
 
 
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25 10 2022 21:14
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