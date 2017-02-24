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Потрібна негайна демілітаризація зони біля Донецької фільтрувальної станції, - Жебрівський

Про це неодноразово говорили і з ОБСЄ, і з СЦКК, і з місією ООН, але зараз вже потрібно приймати кардинальне рішення
Голова Донецької області Павло Жебрівський заявляє, що потрібно негайно приймати рішення про демілітаризацію зони біля Донецької фільтрувальної станції.
Потрібна негайна демілітаризація зони біля Донецької фільтрувальної станції, - Жебрівський Фото:slovoidilo.ua

"Потрібно негайно приймати рішення про демілітаризацію зони біля ДФС. Ми про це неодноразово говорили і з ОБСЄ, і з СЦКК, і з місією ООН. Але зараз вже потрібно приймати кардинальне рішення", - написав Жебрівський у Facebook.

Він зазначив, що бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію яка постачає воду на Авдіївку і навколишні населені пункти, а також на Донецьк і Ясинувату. 8 снарядів розірвалось на території підприємства.

"Жодних ілюзій нема, московити однаково ненавидять наших людей по обидва боки лінії розмежування. Їм глибоко байдуже, що без питної води залишаються також і мешканці Донецька. Недогітлеру путіну потрібно зробити тут якомога більше хаосу. Як в Алепо. Оце і є його справжня мета", - додав Жебрівський.

Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції. Керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.

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24 02 2017 11:55
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