Потрібна негайна демілітаризація зони біля Донецької фільтрувальної станції, - Жебрівський
"Потрібно негайно приймати рішення про демілітаризацію зони біля ДФС. Ми про це неодноразово говорили і з ОБСЄ, і з СЦКК, і з місією ООН. Але зараз вже потрібно приймати кардинальне рішення", - написав Жебрівський у Facebook.
Він зазначив, що бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію яка постачає воду на Авдіївку і навколишні населені пункти, а також на Донецьк і Ясинувату. 8 снарядів розірвалось на території підприємства.
"Жодних ілюзій нема, московити однаково ненавидять наших людей по обидва боки лінії розмежування. Їм глибоко байдуже, що без питної води залишаються також і мешканці Донецька. Недогітлеру путіну потрібно зробити тут якомога більше хаосу. Як в Алепо. Оце і є його справжня мета", - додав Жебрівський.
Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції. Керівництво ДФС вирішило зупинити фільтрувальну станцію та евакуювати персонал.
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