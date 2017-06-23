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Потрійний теракт у Пакистані: загинули 35 осіб

Теракти сталися за декілька днів до мусульманського свята Ейд-аль-Фітр, яке завершує священний місяць Рамадан
Щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в п'ятницю, 23 червня, в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.
Потрійний теракт у Пакистані: загинули 35 осіб Фото: apnews.com

Перший вибух скоїв смертник на автомобілі біля офісу начальника поліції в південно-західному місті Кветта. В результаті вибуху загинуло щонайменше 11 осіб та 20 отримали поранення, повідомляє Associated Press.

Через декілька годин сталися ще два вибухи з різницею у лічені хвилини. Вони сталися на ринку шиїтського міста Парачінар, загинули 24 людини, в основному шиїтські мусульмани.

Теракти сталися за декілька днів до мусульманського свята Ейд-аль-Фітр, яке завершує священний місяць Рамадан.

Поки що невідомо, хто стояв за нападами, але в минулому за аналогічні вибухи брали на себе відповідальність сунітські бойові групи.

Нагадаємо, що близько шести чоловік було вбито і понад 20 отримали поранення при атаці на суд в місті Чарсадда в пакистанській провінції Хайбер-Пахтунхва.

 
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23 06 2017 21:55
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