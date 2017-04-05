Потужна пилова буря накрила Пекін, - ФОТО

Потужна пилова буря накрила північ Китаю і столицю країни Пекін.

Допустимий рівень вмісту пилу в повітрі значно перевищує допустиму норму. Згідно з даними пекінського агентства екомоніторингу, концентрація дрібних часток у повітрі складає 500 міліграмів на кубічний метр, повідомляє ВВС.

За нормативами Всесвітньої організації охорони здоров'я цей показник не повинен перевищувати 25 мікрограмів на кубічний метр.

Влада рекомендує жителям якомога рідше виходити на вулицю, а дітям і літнім людям взагалі не залишати будинки.



Фото: Reuters

Фахівці прогнозують, що така екологічна ситуація збережеться в Пекіні до вечора четверга. Буде помітно знижена видимість на дорогах протягом всього дня. Десятки авіарейсів було затримано або скасовано.

Нагадаємо, у грудні 2015 року влада Пекіна вперше оголосила найвищий - "червоний" - рівень екологічної тривоги у зв'язку із загрозою сильного смогу з 8 по 10 грудня.

Довідка: Забруднення повітря стало величезною проблемою для Китаю: за даними дослідницького центру Berkeley Earth, через ситуацію, що склалася в країні, щодня вмирають більш ніж чотири тисячі осіб. Викиди шкідливих газів автомобілями - одна з основних причин забруднення повітря.

Рекордний смог у Пекіні зафіксували в січні 2013 року. Світ обійшли сотні фото і відео з оповитими смогом хмарочосами, ледь видимими крізь темну пелену, прихованими в тумані дорогами і людьми в захисних масках та респіраторах. Індекс чистоти повітря (AQI) тоді показав максимальний ступінь забрудненості, перевищивши позначку 500 пунктів.

Через сильний смог в повітрі збільшується концентрація шкідливих речовин. Частинки проникають в організм і накопичуються в ньому, що своєю чергою призводить до проблем серцево-судинної системи.

Усього існують чотири рівні екологічної тривоги (синій, жовтий, помаранчевий і червоний).