Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Потужна пилова буря накрила Пекін, - ФОТО

Мешканців просять не залишати будинки
Потужна пилова буря накрила північ Китаю і столицю країни Пекін.
Потужна пилова буря накрила Пекін, - ФОТО Фото: Reuters

Допустимий рівень вмісту пилу в повітрі значно перевищує допустиму норму. Згідно з даними пекінського агентства екомоніторингу, концентрація дрібних часток у повітрі складає 500 міліграмів на кубічний метр, повідомляє ВВС.

За нормативами Всесвітньої організації охорони здоров'я цей показник не повинен перевищувати 25 мікрограмів на кубічний метр.

Влада рекомендує жителям якомога рідше виходити на вулицю, а дітям і літнім людям взагалі не залишати будинки.


Фото: Reuters

Фахівці прогнозують, що така екологічна ситуація збережеться в Пекіні до вечора четверга. Буде помітно знижена видимість на дорогах протягом всього дня. Десятки авіарейсів було затримано або скасовано.

Нагадаємо, у грудні 2015 року влада Пекіна вперше оголосила найвищий - "червоний" - рівень екологічної тривоги у зв'язку із загрозою сильного смогу з 8 по 10 грудня.

Довідка: Забруднення повітря стало величезною проблемою для Китаю: за даними дослідницького центру Berkeley Earth, через ситуацію, що склалася в країні, щодня вмирають більш ніж чотири тисячі осіб. Викиди шкідливих газів автомобілями - одна з основних причин забруднення повітря.

Рекордний смог у Пекіні зафіксували в січні 2013 року. Світ обійшли сотні фото і відео з оповитими смогом хмарочосами, ледь видимими крізь темну пелену, прихованими в тумані дорогами і людьми в захисних масках та респіраторах. Індекс чистоти повітря (AQI) тоді показав максимальний ступінь забрудненості, перевищивши позначку 500 пунктів.

Через сильний смог в повітрі збільшується концентрація шкідливих речовин. Частинки проникають в організм і накопичуються в ньому, що своєю чергою призводить до проблем серцево-судинної системи.

Усього існують чотири рівні екологічної тривоги (синій, жовтий, помаранчевий і червоний).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2017 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.