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Потужні стихії в різних частинах світу забрали життя багатьох людей

У Чилі випав сніг, а Канада потерпає від пожеж
В Америці, Європі та Азії вирують повені, пожежі і несподіваний снігопад. Вони вже забрали життя кількох десятків людей.
Потужні стихії в різних частинах світу забрали життя багатьох людей Китай. Фото: Xinhua

У Китаї сильна повінь забрала життя майже двох десятків людей. Ще стільки ж зникли безвісти. Трагедія сталася у провінції Цзілінь на північному сході країни – там не припиняються зливи. Із зони лиха евакуювали понад 100 тисяч осіб, інформує "24 Канал".

У США під час раптового паводку загинула ціла родина - троє дітей і шестеро дорослих. Вони відпочивали біля водойми Колд Спрінгс у штаті Аризона. Через проливні дощі там раптово підвищився рівень води. Людей просто змило хвилею.

На заході Канади вирують масштабні пожежі. Із провінції Британська Колумбія вже евакуювали майже 37 тисяч людей. Пожежу намагаються приборкати три тисячі пожежників. Однак, роботу ускладнюють сильні вітри, які роздмухують вогнище.


Фото: соцмережі

Аналогічне лихо охопило південь Європи. Найгарячіше зараз у Португалії, де лісові пожежі не вщухають вже кілька тижнів. Нещодавно там розбився вертоліт, який гасив полум'я. Пілот судна залишився живим. Стихія вирує також в Італії, Чорногорії та Хорватії – там вогонь впритул наблизився до житлових районів.


Фото: соцмережі

А в екзотичній країні Чилі випав сніг. У столиці країни Сантьяго через негоду загинув співробітник комунальних служб. Ще двоє людей отримали травми від падіння опор лінії електропередачі. Витівкам погоди зраділи лише діти, які одразу ж побігли грати в сніжки.

Нагадаємо, що на Шрі-Ланці в результаті повені і зсувів ґрунту кількість загиблих наближається до півтора сотні осіб.

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17 07 2017 21:34
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