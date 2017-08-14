Потужності виготовлення закордонних біометричних паспортів подвоять

Для виготовлення біометричних закордонних паспортів підприємство працює у три зміни без вихідних

"Поліграфкомбінат "Україна", який виготовляє біометричні закордонні паспорти, через 3-4 місяці отримає додаткове обладнання, що дозволить виготовляти більше ніж удвічі документів.

"В найближчі 3-4 місяці Поліграфкомбінат "Україна" очікує поставку додаткової системи персоналізації паспортів BookMaster One Systems виробництва компанії IAI industrial systems B.V. (Нідерланди), що збільшить загальну виробничу продуктивність Державного центру персоналізації документів Поліграфкомбінату "Україна" більше ніж в два рази", - повідомили "Українській правді" у підприємстві у відповіді на інформаційний запит.



Документ: Українська правда

Також, у підприємстві вказали, що з початку запровадження безвізового режиму (11 липня) до 10 серпня вони виготовили 592 596 закордонних паспортів. При цьому у червні виготовили 284 095 паспортів, а у липні - 295 890.

Окрім того на запитання, чи можна пришвидшити виготовлення паспорта, якщо у людини є броні на квитки та житло, але вона не встигає з поїздкою через затримку виготовлення, у "Поліграфкомбінаті" відповіли:

"Поліграфкомбінат "Україна" здійснює виготовлення та персоналізацію бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон в порядку черговості надходження від Державної міграційної служби України даних осіб, на ім’я яких оформлюється паспорт, та в залежності від терміновості оформлення паспорту".

Проте у підприємстві не уточнили, як визначити "терміновість" оформлення паспорта.

Раніше, Державна міграційна служба пояснила, чому українцям не встигають виготовляти біометричні закордонні паспорти, та розповіла, що можна зробити, коли "згорають" квитки через затримку у виготовленні документів.

Нагадаємо, що в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.

У той же час, громадяни, які вирішили оформити біометричний паспорт, вимушені чекати на видачу через затримки. На сьогодні затримки друку паспортів складають 2-3 тижні. Що цікаво, ДМС збільшила прийом заявок. Зокрема, сервісні центри, де документ можна оформити удвічі дорожче, але більш "комфортно", працюють не з 9 до 18, а з 8.30 до 19.30. Відтак, природно, що кількість охочих зробити документи збільшилася, проте друкувати паспорти не встигають.

Найбільше постраждали ті, хто оформлював нетермінові біометричні паспорти. Станом на 2 серпня майже по всій Україні видали "біометрію" тим громадянам, які подавали документи ще 17 червня. Поліграфічний комбінат "Україна" друкує в першу чергу термінові паспорти, кількість яких значно вища.