БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДо кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потужну фінансову допомогу Україні обіцяє ЄС
Фото: Главком
Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
На саміті Євросоюзу міністрам фінансів країн-учасниць доручили розробити механізм виділення Україні щонайменше 18 млрд євро у 2023 році.
За словами президентки Єврокомісії, Україна просить забезпечити фінансування у розмірі близько 3-4 млрд євро на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Причому ці гроші мають забезпечити США. "Так що дискусія була про 1,5 млрд євро на місяць для України, які профінансує Євросоюз. Це дає загальну суму 18 млрд євро наступного року – обсяг, на який Україна може покластися", – зазначила фон дер Ляєн.
Вона також уточнила, що міністрам фінансів країн ЄС доручили розробити відповідний механізм.
"Але також важливо дати сигнал Україні, що ми добре знаємо, наскільки важливим є цей надійний потік доходу", – додала президентка Єврокомісії.
Нагадаємо, що раніше Україна отримала $1,3 мільярда від МВФ.
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21 10 2022 17:47 МЕДІА
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