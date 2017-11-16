Потужний землетрус сколихнув Південну Корею та Азербайджан
Декілька людей отримали травми середнього ступеня тяжкості, більшість - легкі поранення, повідомляє ABC News з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ і безпеки країни.
Землетрус магнітудою 5,4 стався в середу в районі міста Пхохан в провінції Кенсан-Пукто на східному узбережжі Південної Кореї. Після землетрусу зафіксовано кілька афтершоків. Поштовхи відчувалися і в південнокорейській столиці, незважаючи на те, що вона віддалена від епіцентру землетрусу на сотні кілометрів.
На території Азербайджану також стався землетрус магнітудою 5,7 бала, повідомляє місцеве видання haqqin.az з посиланням на прес-службу Республіканського Центру Сейсмологічної Служби НАНА.
"Сила поштовхів в епіцентрі землетрусу склала 6 балів, в найближчих населених пунктах - 3-5 балів", - наголошується в повідомленні.
Згідно інформації, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда, яке розташоване в 275 км на південь від Баку. Епіцентр залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48:01.
Разом з тим, користувачі соцмереж відзначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни. Більше того, підземні поштовхи відчули і жителі сусідніх Вірменії і Грузії.
Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку зросла до 530 осіб.
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