Потужний землетрус сколихнув Південну Корею та Азербайджан

У результаті землетрусу в Південній Кореї станом на ранок четверга, 16 листопада, 1536 осіб були змушені залишити свої будинки, а ще 57 людей отримали поранення.

Декілька людей отримали травми середнього ступеня тяжкості, більшість - легкі поранення, повідомляє ABC News з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ і безпеки країни.

Землетрус магнітудою 5,4 стався в середу в районі міста Пхохан в провінції Кенсан-Пукто на східному узбережжі Південної Кореї. Після землетрусу зафіксовано кілька афтершоків. Поштовхи відчувалися і в південнокорейській столиці, незважаючи на те, що вона віддалена від епіцентру землетрусу на сотні кілометрів.

На території Азербайджану також стався землетрус магнітудою 5,7 бала, повідомляє місцеве видання haqqin.az з посиланням на прес-службу Республіканського Центру Сейсмологічної Служби НАНА.

"Сила поштовхів в епіцентрі землетрусу склала 6 балів, в найближчих населених пунктах - 3-5 балів", - наголошується в повідомленні.

Згідно інформації, епіцентр землетрусу розташовувався поблизу міста Барда, яке розташоване в 275 км на південь від Баку. Епіцентр залягав на глибині 25 кілометрів. Поштовхи були зафіксовані о 23:48:01.

Разом з тим, користувачі соцмереж відзначають, що землетрус відчувався в Баку та інших містах країни. Більше того, підземні поштовхи відчули і жителі сусідніх Вірменії і Грузії.

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку зросла до 530 осіб.