Потужний землетрус у Мексиці: близько мільйона будинків залишились без електрики
Про це повідомив керівник мексиканської Федеральної комісії з електрики Хайме Ернандес.
"Повідомляю, що після сьогоднішнього землетрусу порушено електропостачання 998 тисяч будинків і підприємств у Мехіко, а також в штатах Мехіко, Оахака, Герреро і Морелос", - написав він у Twitter.
Наразі тривають роботи щодо відновлення електропостачання.
За оновленими даними Національного сейсмологічного центру Мексики, кількість афтершоків після землетрусу зросла до 194. Найпотужніший з них магнітудою 5,9.
"До 21:30 вечора (5:30 за Києвом - ред.) Було зафіксовано 194 афтершоки, найпотужніший мав магнітуду 5,9 після землетрусу магнітудою 7,2 в місті Пінотепа-Насиональ, штат Оахака", - повідомляє прес-служба центру.
Нагадаємо, унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.
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