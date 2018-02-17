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Потужний землетрус у Мексиці: близько мільйона будинків залишились без електрики

Кількість афтершоків після землетрусу зросла до 194
У Мексиці внаслідок потужного землетрусу без електрики залишилися 998 тисяч будинків і торгових підприємств.
Потужний землетрус у Мексиці: близько мільйона будинків залишились без електрики Фото: Reuters

Про це повідомив керівник мексиканської Федеральної комісії з електрики Хайме Ернандес.

"Повідомляю, що після сьогоднішнього землетрусу порушено електропостачання 998 тисяч будинків і підприємств у Мехіко, а також в штатах Мехіко, Оахака, Герреро і Морелос", - написав він у  Twitter.

Наразі тривають роботи щодо відновлення електропостачання. 

За оновленими даними Національного сейсмологічного центру Мексики, кількість афтершоків після землетрусу зросла до 194. Найпотужніший з них магнітудою 5,9.

"До 21:30 вечора (5:30 за Києвом - ред.) Було зафіксовано 194 афтершоки, найпотужніший мав магнітуду 5,9 після землетрусу магнітудою 7,2 в місті Пінотепа-Насиональ, штат Оахака", - повідомляє прес-служба центру.

Нагадаємо, унаслідок землетрусу, що стався в Мексиці 19 вересня, загинули 320 осіб.

 

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17 02 2018 10:21
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