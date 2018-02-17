Потужний землетрус у Мексиці: близько мільйона будинків залишились без електрики

Кількість афтершоків після землетрусу зросла до 194

У Мексиці внаслідок потужного землетрусу без електрики залишилися 998 тисяч будинків і торгових підприємств.

Про це повідомив керівник мексиканської Федеральної комісії з електрики Хайме Ернандес.

"Повідомляю, що після сьогоднішнього землетрусу порушено електропостачання 998 тисяч будинків і підприємств у Мехіко, а також в штатах Мехіко, Оахака, Герреро і Морелос", - написав він у Twitter.