Потяг "Чотири столиці" курсуватиме частіше Рейси будуть один раз на чотири дні

Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

Фото: ukranews.com

"Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік – рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов. Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень. Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.

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