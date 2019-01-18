CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочинаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Потяг "Чотири столиці" курсуватиме частіше
Рейси будуть один раз на чотири дні
Фото: ukranews.com
"Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік – рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.
Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.
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