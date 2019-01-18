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Потяг "Чотири столиці" курсуватиме частіше

Рейси будуть один раз на чотири дні
Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.
Потяг "Чотири столиці" курсуватиме частіше Фото: ukranews.com

"Поїзд "Чотири столиці" курсуватиме частіше. З 30 січня змінюємо графік – рейси будуть один раз на чотири дні. На сьогодні поїзд їздить раз на тиждень. При цьому розклад руху не змінюємо", – повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Починаючи з 30 січня поїзд №31/32 Київ–Мінськ–Вільнюс–Рига курсуватиме частіше: один раз на чотири дні замість одного разу на тиждень.

Додамо, потяг Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига виявився нерентабельним. Заповнюваність вагонів поїзду "чотирьох столиць" за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.

 
 
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18 01 2019 12:03
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