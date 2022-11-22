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Поведінка Угорщини дуже насторожує, - прем’єрка Естонії

Частина країн Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з росією. На думку Каї Каллас, історія засвідчила, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це болючу ціну.
Поведінка Угорщини дуже насторожує, - прем’єрка Естонії Фото: з вільного доступу

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас занепокоєна заявами Будапешта про те, що інфляція в Європі та високі ціни на енергоносії спричинені санкціями проти рф.

 

Про це вона заявила сьогодні у Рійгікогу, відповідаючи на запитання депутатів після своєї доповіді на тему здійснення урядом політики Європейського Союзу, повідомляє  ERR.

"Досі Угорщина також підтримувала ці санкції і погоджувалася з ними. Поки говориться одне, а робиться інше, проблема не така велика, але я також дуже стурбована тим, як Угорщина проводить рекламні кампанії, з яких випливає, ніби вся ця інфляція, ціни на енергоносії викликані санкціями. Ні, це не викликано санкціями, це викликано війною", - наголосила прем'єр-міністр.

За її словами, проблемою є й те, що частина країн Західних Балкан мають дуже тісні зв'язки з росією.

На думку Каї Каллас, історія засвідчила, що будь-хто, хто будує свою безпеку або своє процвітання на росії, рано чи пізно буде обдурений і заплатить за це болючу ціну.

"Я дуже сподіваюся, що це зрозуміють і в Угорщині. Але досі ми все ж таки були єдині, зокрема і з Угорщиною, щодо таких важливих питань", - підсумувала Кая Каллас.

Раніше Угорщина вже публічно заявила, що не буде підтримувати програму, і запропонувала альтернативу - надавати фінансування на двосторонній основі.


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22 11 2022 15:00
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