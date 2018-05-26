Поведінка українців за кордоном не становить ризиків для безвізу - єврокомісар
Він також зазначив, що звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов'язаних з візовою лібералізацією. Ган підкреслив, що в цьому напрямку Україна має прогрес, однак існують і ризики.
"Знову таки - це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвізу через поведінку українців за кордоном", - повідомив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган в інтерв'ю Радіо НВ.
Як відомо, Євросоюз залишив за собою право задіяти механізм призупинення безвізового режиму, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегалів, необґрунтованих заявок про надання притулку чи їхні громадяни створять загрозу внутрішній безпеці ЄС.
Під час обговорення механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами у січні дипломати ЄС висловили занепокоєння щодо Грузії та Албанії, однак ризиків призупинення безвізу з цими країнами немає.
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Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.
Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.
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Додамо, що станом на грудень 2017 року у поліграфічному комбінаті "Україна" перебували у черзі понад 600 тисяч заявок на виготовлення біометричних закордонних паспортів.
16 січня 2018 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило, що Поліграфічний комбінат "Україна" збільшив виробництво закордонних біометричних паспортів з 10 тис. до 21 тис. на добу за рахунок запуску нового обладнання для нанесення персональних даних.
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