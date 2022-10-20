НОВИНИНатомість до підвищення цін призвело рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Повернення акцизів на пальне не вплинуло на ціни українського ринку – експерт
Фото: avtoblog.ua
Про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Як ми й передбачали, особливого впливу це не мало. Насправді мала вплив інша ситуація – рішення ОПЕК, які разом із іншими потужними гравцями (такими, як росія, Казахстан, Азербайджан) досягли два тижні тому рішення про скорочення видобутку нафти", – сказав Куюн.
Він зауважив, що це призвело до різкого стрибка цін на нафту (на 15%), що потягнуло за собою автоматичне підвищення цін на нафтопродукти. Так, на світових ринках дизельне пальне здорожчало на 20%, бензин – на 7-8%.
"Така ситуація призвела до корекції цін на пальне в Україні. За останні два тижні ціна на дизпальне зросла на 2 грн за літр у середньому в роздрібі. Бензин залишився без змін, і є корекція в межах 1 грн за літр на скраплений газ", – зазначив експерт.
За його прогнозом, ціни на заправних станціях невдовзі стабілізуються, серйозних коливань не буде.
Куюн також повідомив, що порівняно із минулим роком в Україні скоротилося споживання пального. Зокрема, споживання дизпалива впало на 30%, бензину – на 35-40%, скрапленого газу – на 50%.
Нагадаємо, у вересні президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №7668-д, який відновлює акцизний податок на пальне в Україні. Ставка акцизу на бензин, дизель, паливо моторне альтернативне, біодизель встановлена на рівні 100 євро за 1000 літрів, скраплений газ, бутан, ізобутан – 52 євро за 1000 літрів.
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20 10 2022 13:30 МЕДІА
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