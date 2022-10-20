Повернення акцизів на пальне не вплинуло на ціни українського ринку – експерт

Натомість до підвищення цін призвело рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти.

Про це заявив директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн під час брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Як ми й передбачали, особливого впливу це не мало. Насправді мала вплив інша ситуація – рішення ОПЕК, які разом із іншими потужними гравцями (такими, як росія, Казахстан, Азербайджан) досягли два тижні тому рішення про скорочення видобутку нафти", – сказав Куюн.

Він зауважив, що це призвело до різкого стрибка цін на нафту (на 15%), що потягнуло за собою автоматичне підвищення цін на нафтопродукти. Так, на світових ринках дизельне пальне здорожчало на 20%, бензин – на 7-8%.

"Така ситуація призвела до корекції цін на пальне в Україні. За останні два тижні ціна на дизпальне зросла на 2 грн за літр у середньому в роздрібі. Бензин залишився без змін, і є корекція в межах 1 грн за літр на скраплений газ", – зазначив експерт.

За його прогнозом, ціни на заправних станціях невдовзі стабілізуються, серйозних коливань не буде.

Куюн також повідомив, що порівняно із минулим роком в Україні скоротилося споживання пального. Зокрема, споживання дизпалива впало на 30%, бензину – на 35-40%, скрапленого газу – на 50%.