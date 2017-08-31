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Повернення України до ядерного статусу погана ідея, - Волкер

Для України володіння ядерною зброєю не допоможе зміцнити її безпеку
Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що володіння ядерною зброєю не допоможе зміцнити безпеку України, хоча невиконання гарантій Заходу перед Києвом за Будапештським меморандумом - це провал.
Повернення України до ядерного статусу погана ідея, - Волкер Фото: youtube.com

"Це (повернення до ядерного статусу, - ред.) однозначно погана ідея. Для України володіння ядерною зброєю - нереалістично і не допоможе зміцнити її безпеку, Можливо, ефект буде швидше зворотним", - сказав Волкер, інформує Deutsche Welle.

Волкер заявив, що "це провал" міжнародного співтовариства в частині вторгнення Росії і захоплення частини української території.

"Але це ще і провал Сполучених Штатів, Великобританії, Франції і більш широкого міжнародного співтовариства в тому, що вони дали Україні гарантії безпеки і потім не виконали їх. Тому тут важливо не здаватися і спробувати відновити цілісність України", - підкреслив він.

Як відомо, у червні 1996 року Україна втратила ядерний статус. З країни в Росію менше ніж за два роки відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і Будапештським меморандумом були вивезені близько двох тисяч ядерних боєголовок. На момент розпаду СРСР Україна мала третій у світі ядерний арсенал.

Підписаний 5 грудня 1994 року президентом України Леонідом Кучмою, президентом РФ Борисом Єльциним, президентом США Біллом Клінтоном і прем'єром Великобританії Джоном Мейджором Будапештський меморандум передбачав підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідно до ДНЯЗ Україна взяла на себе зобов'язання не купувати, не брати і не виробляти ядерну зброю.

У 2014 році один з гарантів меморандуму - РФ - порушив домовленості і окупував частину української території. Дві інші сторони меморандуму (США і Великобританія) також не виконали свої зобов'язання щодо захисту України від зовнішньої агресії.

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