Повернення України до ядерного статусу погана ідея, - Волкер

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що володіння ядерною зброєю не допоможе зміцнити безпеку України, хоча невиконання гарантій Заходу перед Києвом за Будапештським меморандумом - це провал.

"Це (повернення до ядерного статусу, - ред.) однозначно погана ідея. Для України володіння ядерною зброєю - нереалістично і не допоможе зміцнити її безпеку, Можливо, ефект буде швидше зворотним", - сказав Волкер, інформує Deutsche Welle.

Волкер заявив, що "це провал" міжнародного співтовариства в частині вторгнення Росії і захоплення частини української території.

"Але це ще і провал Сполучених Штатів, Великобританії, Франції і більш широкого міжнародного співтовариства в тому, що вони дали Україні гарантії безпеки і потім не виконали їх. Тому тут важливо не здаватися і спробувати відновити цілісність України", - підкреслив він.

Як відомо, у червні 1996 року Україна втратила ядерний статус. З країни в Росію менше ніж за два роки відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і Будапештським меморандумом були вивезені близько двох тисяч ядерних боєголовок. На момент розпаду СРСР Україна мала третій у світі ядерний арсенал.

Підписаний 5 грудня 1994 року президентом України Леонідом Кучмою, президентом РФ Борисом Єльциним, президентом США Біллом Клінтоном і прем'єром Великобританії Джоном Мейджором Будапештський меморандум передбачав підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Відповідно до ДНЯЗ Україна взяла на себе зобов'язання не купувати, не брати і не виробляти ядерну зброю.

У 2014 році один з гарантів меморандуму - РФ - порушив домовленості і окупував частину української території. Дві інші сторони меморандуму (США і Великобританія) також не виконали свої зобов'язання щодо захисту України від зовнішньої агресії.