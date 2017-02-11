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Повернення Криму і Донбасу - найкраща помста за вбивство Окуєвої, - Осмаєв

Чоловік убитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, як треба відповісти Росії на цей злочин
Адам Осмаєв, командира чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва розповів, як Україні відповісти на вбивство його дружини Аміни Окуєвої, яку розстріляли під Києвом.
Повернення Криму і Донбасу - найкраща помста за вбивство Окуєвої, - Осмаєв Фото: УНІАН

На питання журналіста, чому потрібно відповісти вбивцям Аміни, Осмаєв заявив:

"Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає", - йдеться в його інтерв'ю виданню "Кавказ.Реаліі".

Він висловив надію, що після цього вбивства українські правоохоронні органи "з великим завзяттям і бажанням" працюватимуть над замахом, скоєним на його життя 1 червня.

"Потрібно розуміти, що тут йде війна. Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви. Діють групи терористів ..., діють і кадировці", - підкреслив Осмаєв.

За його словами, кадировці намагаються залучити на свою сторону політиків і громадських діячів за межами Росії, в тому числі і в Україні.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.

За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.

Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.

Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинувачення і  звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.
 

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02 11 2017 16:40
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