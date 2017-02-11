Повернення Криму і Донбасу - найкраща помста за вбивство Окуєвої, - Осмаєв
На питання журналіста, чому потрібно відповісти вбивцям Аміни, Осмаєв заявив:
"Поверненням Криму і Донбасу, перемогою у війні. Думаю, це найбільш адекватна відповідь на загибель Аміни. А виконавців Аллах в будь-якому випадку покарає", - йдеться в його інтерв'ю виданню "Кавказ.Реаліі".
Він висловив надію, що після цього вбивства українські правоохоронні органи "з великим завзяттям і бажанням" працюватимуть над замахом, скоєним на його життя 1 червня.
"Потрібно розуміти, що тут йде війна. Це не демагогія, це реальна війна з підступним ворогом. І, звичайно, є жертви. Діють групи терористів ..., діють і кадировці", - підкреслив Осмаєв.
За його словами, кадировці намагаються залучити на свою сторону політиків і громадських діячів за межами Росії, в тому числі і в Україні.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
Зазначимо, глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув усі звинувачення і звинуватив у вбивстві чеченської військовослужбовця-добровольця Аміни Окуєвої українські спецслужби.
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