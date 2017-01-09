Поверненням Саакашвілі мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби, - Порошенко

Президент вважає, що не позбавити Саакашвілі громадянства було б злочином

Президент Петро Порошенко заявив, що питанням можливого повернення в Україну колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі, позбавленого громадянства, мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби.

"До Саакашвілі будуть ставитися так само, як і до будь-якої особи, що подала недостовірні дані. Тому питанням можливого повернення Саакашвілі в Україну мають займатися МВС, міграційна та прикордонна служби", - зазначив Порошенко, повідомляє "Укрінформ".

Президент, додав, що "мусив діяти відповідно до закону і Конституції", коли Державна міграційна служба надала в комісію з питань громадянства документи, які свідчили, що при оформленні громадянства Саакашвілі була подана недостовірна або сфальшована інформація.

"Будь-які інші кроки були би злочинною діяльністю. Я підписав указ (про позбавлення громадянства – ред.) так само, як і стосовно інших громадян", - зауважив Порошенко.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк офіційно відмовився надати народному депутату, члену партії Рух нових сил Юрію Дерев'янку копію листа Генеральної прокуратури України, на підставі якого Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства.

Сам Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.