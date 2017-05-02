Повєткіна виключили з рейтингів Світової боксерської ради через допінг
"Рішення в його справі буде винесено наступного тижня. Але в рейтингах WBC його не буде", – заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Р-Спорт.
Ще в грудні Повєткін повинен був провести бій з канадійцем Бермейном Стіверном за титул тимчасового чемпіона WBC. Однак зранку перед боєм Сулейман повідомив, що допінг-проба росіянина дала позитивний результат на заборонений препарат Остарин.
2 лютого друга допінг-проба Повєткіна також дала позитивний результат, після чого президент WBC Маурісіо Сулейман і повідомив про рішення виключити Повєткіна з рейтингу.
Зазначимо, що у 2014 році Повєткін був виключений із рейтингу WBC за відмову провести поєдинок за пояс "регулярного" чемпіона WBA проти кубинця Луїса Ортіса.
Нагадаємо, один з найбільших спортивних форумів світу, а саме чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків, прийматиме Україна – місто Харків.
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