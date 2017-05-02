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Повєткіна виключили з рейтингів Світової боксерської ради через допінг

Остаточне рішення в його справі винесуть наступного тижня
Російського боксера Олександра Повєткіна виключили з боксерського рейтингу WBC, де він займав перший рядок. Причина – допінг.
Повєткіна виключили з рейтингів Світової боксерської ради через допінг Олександр Повєткін. Фото: ej.ru

"Рішення в його справі буде винесено наступного тижня. Але в рейтингах WBC його не буде", – заявив президент WBC Маурісіо Сулейман, повідомляє Р-Спорт.

Ще в грудні Повєткін повинен був провести бій з канадійцем Бермейном Стіверном за титул тимчасового чемпіона WBC. Однак зранку перед боєм Сулейман повідомив, що допінг-проба росіянина дала позитивний результат на заборонений препарат Остарин.

2 лютого друга допінг-проба Повєткіна також дала позитивний результат, після чого президент WBC Маурісіо Сулейман і повідомив про рішення виключити Повєткіна з рейтингу.

Зазначимо, що у 2014 році Повєткін був виключений із рейтингу WBC за відмову провести поєдинок за пояс "регулярного" чемпіона WBA проти кубинця Луїса Ортіса.

Нагадаємо, один з найбільших спортивних форумів світу, а саме чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків, прийматиме Україна – місто Харків.

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05 02 2017 21:19
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